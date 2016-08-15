KÜFÜR EDEN DAVUT GÜLOĞLU: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM!
7 Ağustos Pazar günü gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' öncesi "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen şarkıcı Sıla'ya küfrettiği iddia edilen Davut Güloğlu, "Özür dileyecek bir şey yok" dedi.
Davut Güloğlu, 'Bir kadına küfür ettiği' gerekçesiyle özellikle sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine Uçankuş'ta yayınlanan '1 Erkek 1 Kadın' programına konuştu.
Verdiği röportaj sırasında kullandığı küfürlü ifade hakkında ünlü şarkıcı, "Sanki Sıla'ya söylenilmiş bir laf gibi algılanıp, yansıtılıyor. Orada benim genel anlamda söylediğim bir kelime. Vatanına hizmet etmeyenleredir. Kullandığım kelimenin de arkasındayım, altına da imzamı atıyorum. 25 gündür her gittiğimiz platformda, seslenerek ülkemizi, bayrağımızı savunan bir sanatçı olarak çıkmadım, ben bir halk olarak meydanlara çıktım" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar