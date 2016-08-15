

Davut Güloğlu, 'Bir kadına küfür ettiği' gerekçesiyle özellikle sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine Uçankuş'ta yayınlanan '1 Erkek 1 Kadın' programına konuştu.







Verdiği röportaj sırasında kullandığı küfürlü ifade hakkında ünlü şarkıcı, "Sanki Sıla'ya söylenilmiş bir laf gibi algılanıp, yansıtılıyor. Orada benim genel anlamda söylediğim bir kelime. Vatanına hizmet etmeyenleredir. Kullandığım kelimenin de arkasındayım, altına da imzamı atıyorum. 25 gündür her gittiğimiz platformda, seslenerek ülkemizi, bayrağımızı savunan bir sanatçı olarak çıkmadım, ben bir halk olarak meydanlara çıktım" dedi.