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küfür eden davut güloğlu: sözlerimin arkasındayım!

KÜFÜR EDEN DAVUT GÜLOĞLU: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM!

7 Ağustos Pazar günü gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' öncesi "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen şarkıcı Sıla'ya küfrettiği iddia edilen Davut Güloğlu, "Özür dileyecek bir şey yok" dedi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 17:49
Puan Ver : Küfür Eden Davut Güloğlu: Sözlerimin Arkasındayım!(0/10)


Davut Güloğlu, 'Bir kadına küfür ettiği' gerekçesiyle özellikle sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine Uçankuş'ta yayınlanan '1 Erkek 1 Kadın' programına konuştu.



Verdiği röportaj sırasında kullandığı küfürlü ifade hakkında ünlü şarkıcı, "Sanki Sıla'ya söylenilmiş bir laf gibi algılanıp, yansıtılıyor. Orada benim genel anlamda söylediğim bir kelime. Vatanına hizmet etmeyenleredir. Kullandığım kelimenin de arkasındayım, altına da imzamı atıyorum. 25 gündür her gittiğimiz platformda, seslenerek ülkemizi, bayrağımızı savunan bir sanatçı olarak çıkmadım, ben bir halk olarak meydanlara çıktım" dedi.








Etiketler: Küfür  Eden  Davut  Güloğlu  Sözlerimin  Arkasındayım    haber

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