KUDUZ KURBAN ALARMI: 104 KİŞİ HASTANEDE
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde görülen kuduz şüphesi üzerine bir mahalle karantina altına alındı. Valilik, Kuduz köpek tarafından ısırılan ve kurbanda kesildiği tespit edilen bir küçükbaş hayvanın ise tüm etleri imha edilmiş, kurban etinin çekildiği kıyma makinesine el konulmuş, kıyma makinesini kullanan diğer vatandaşlar da hastaneye yönlendirilmiştir" diye açıklama yaptı. 104 kişi kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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