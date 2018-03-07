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Kuduz kedi paniği! Mahalle 6 ay karantinaya alındı

KUDUZ KEDİ PANİĞİ! MAHALLE 6 AY KARANTİNAYA ALINDI

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bağcılı Mahallesi'nde 2 kadın ve 1 inek, kuduz bir kedinin saldırısına uğradı. Mahalle 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Tarih : 07 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Kuduz Kedi Paniği! Mahalle 6 Ay Karantinaya Alındı(7/10)3

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bağcılı Mahallesi'nde yaşayan Nuray Avcı evlerinin önünde bulunan kömürlük kapısını açınca içerde bulunan ve kuduz olduğu belirlenen bir kedinin saldırısına uğradı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan kedi aynı mahallede bulunan Özlem Urgancı'ya ve bir ineğe daha saldırdı. Kedinin saldırısına uğrayan iki kadına kuduz aşısı yapılırken, inek Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından itlaf edildi.

HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sunay Güler yaptığı açıklamada, "İlçemizin en uzak mahallelerinden olan Bağcılı mahallemizde bir kedinin 2 kadın ile bir ineğe saldırdığını öğrendik. Ekiplerimiz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Saldırıda bulunan kedinin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından kedinin saldırısına uğrayan 2 kadına kuduz aşılarını yaptırdık. Ölen kediyi ekiplerimiz İzmir Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne giderek teslim etti. Kedide kuduz tespit edilmesinin ardından Bağcılı Mahallemize 6 ay boyunca hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklayarak mahalleyi karantina altına alındı. Ekiplerimiz Mahalle içerisinde bulunan tüm hayvanlara kuduz aşılarını yapacaklar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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