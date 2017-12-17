ABD'nin skandal kararı sonrası tansiyonun yüksek olduğu Kudüs'te, cuma namazı için Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere İsrail polisi saldırdı, yaralı ve gözaltılar var.

ABD'nin Kudüs kararı sonrası Filistinlilerin sokağa döküldüğü Kudüs'te cuma günü yine tansiyon yüksek. Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail, geçtiğimiz haftadan bu yana Filistinlilere saldırıyor, hukuksuz bir şekilde gözaltılarını sürdürüyor.

HAMAS, İNTİFADA ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin skandal kararına dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseldi. Hamas, bu karara karşı intifada çağrısı yaptı.İSRAİL ASKERLERİ, KÖPEKLE ARAMA YAPIYOR

İsrail askerlerinin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da 'güvenlik' gerekçesiyle yaptığı skandal uygulamalar da Filistin'in yerel basınına yansıdı. İsrail askerleri, ellerinde köpeklerle Mescid-i Aksa'da arama yapıyor.ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA TOPLANAN İİT'DE TARİHİ KARAR ÇIKMIŞTI

İslam İşbirliği Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla olağanüstü toplanmıştı.

İİT'den Kudüs'le ilgili tarihi bir karar çıktı. İİT ülkeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada