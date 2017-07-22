KUDÜS'TE SULAR DURULMUYOR! ÖLEN FİLİSTİNLİNİN CENAZESİNİ İSRAİL POLİSİNDEN BÖYLE KAÇIRDILAR
El-Makasid'e baskın düzenleyen İsrail polisi ölen bir Filistinlinin cenazesini almaya çalışınca, Filistinliler hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini kaçırdı.
Kudüs'te ölen Filistinli sayısı üçe yükselirken, 391 kişi ise çıkan olaylarda yaralandı. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ise yürek yaktı. El-Makasid'e baskın düzenleyen İsrail polisi ölen bir Filistinlinin cenazesini almaya çalışınca, Filistinliler hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini kaçırdı. Yürek yakan bu görüntüler ise anbean kaydedildi.
KUDÜS'TE ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI ARTIYOR
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra cemaate müdahale ettiği olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı üçe yükseldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan El-Makasid Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin kentin Tur bölgesinde cuma namazı sonrası Filistinlilere yönelik müdahalesinde yaralanan ve hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki bir Filistinli genç daha hayatını kaybetti. Hastanenin açıklamasında hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi yer almadı.
"AYRIM DUVARI'NIN DİĞER TARAFINDA KALAN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ"
Filistin sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı, Ayrım Duvarı'nın diğer tarafında kalan Ebu Diys Mahallesi'nde de bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
"POLİS MÜDAHALESİ SIRASINDA FİLİSTİNLİ GENÇ ŞEHİT OLDU"
İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise, "Tur bölgesinde yaşanan olaylarda polisin müdahalesi sırasında Filistinli bir genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor" denildi.
"KAFASINDAN YARALANAN FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU"
Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada başka bir Filistinlinin hayatını kaybetmesini, "Ras el-Amud bölgesinde yaşanan olaylarda kafasından yaralanan bir Filistinli şehit oldu." ifadeleriyle duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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