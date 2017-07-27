KUDÜSLÜ ALİMLER'DEN MESCİD-İ AKSA'YA GİRME ÇAĞRISI
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı. Kudüslü alimler, halka Mescid-i Aksa'ya girme çağrısı yaptı.
Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.
Kaynak: haberinburada
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