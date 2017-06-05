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kudret ölünce helvasını kavurdular!

KUDRET ÖLÜNCE HELVASINI KAVURDULAR!

19 Haziran'da final yapacak olan ‘İçerde'nin son bölümünde Uğur Yücel'in oynadığı ‘Kudret' karakteri öldürüldü

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:35
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İçerde dizisinin ve ‘Kudret'in hayranları sevdikleri karakterin ölümü üzerine helva kavurdular, lokma dağıttılar. Bu anları da sosyal medyada paylaştılar. ‘Kudret'i öldüren Celal'i (Çetin Tekindor) yerden yere vurdular.



Ay Yapım imzalı "İçerde"nin 37. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mert'in, oğlu Umut olduğunu öğrenen Füsun'un gözyaşları içinde kaldığı duygu yüklü fragman dizinin hayranlarını duygulandırdı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kudret  Ölünce  Helvasını  Kavurdular    haber

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