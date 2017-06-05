19 Haziran'da final yapacak olan ‘İçerde'nin son bölümünde Uğur Yücel'in oynadığı ‘Kudret' karakteri öldürüldü



İçerde dizisinin ve ‘Kudret'in hayranları sevdikleri karakterin ölümü üzerine helva kavurdular, lokma dağıttılar. Bu anları da sosyal medyada paylaştılar. ‘Kudret'i öldüren Celal'i (Çetin Tekindor) yerden yere vurdular.







Ay Yapım imzalı "İçerde"nin 37. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mert'in, oğlu Umut olduğunu öğrenen Füsun'un gözyaşları içinde kaldığı duygu yüklü fragman dizinin hayranlarını duygulandırdı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.







kaynak:milliyet