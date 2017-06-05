KUDRET ÖLÜNCE HELVASINI KAVURDULAR!
19 Haziran'da final yapacak olan ‘İçerde'nin son bölümünde Uğur Yücel'in oynadığı ‘Kudret' karakteri öldürüldü
İçerde dizisinin ve ‘Kudret'in hayranları sevdikleri karakterin ölümü üzerine helva kavurdular, lokma dağıttılar. Bu anları da sosyal medyada paylaştılar. ‘Kudret'i öldüren Celal'i (Çetin Tekindor) yerden yere vurdular.
Ay Yapım imzalı "İçerde"nin 37. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mert'in, oğlu Umut olduğunu öğrenen Füsun'un gözyaşları içinde kaldığı duygu yüklü fragman dizinin hayranlarını duygulandırdı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar