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KÜÇÜKKAYA'NIN HABERİ, FOX TV'YE PAHALIYA PATLADI!


Küçükkaya'nın haberi, Fox TV'ye pahalıya patladı!
Tarih : 18 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Küçükkaya'nın Haberi, Fox Tv'ye Pahalıya Patladı!(7/10)3

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin FETÖ'nin haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu şeklindeki iddialar Fox TV'ye pahalıya patladı.

RTÜK'TEN FOX TV'YE CEZA

Savcılık Küçükkaya'nın ifadesini almak için program kaydının gelmesini beklerken kayıt üzerinden inceleme yapan RTÜK, kanala 'haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' gerekçeleriyle ceza kesti.

Cezanın kanalın bir aylık reklam gelirinin yüzde 3'üne denk geldiği belirtildi.

AİLE BAKANI'NIN EŞİ BYLOCK'ÇU ÇIKTI İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazeteci İsmail Küçükkaya Fox TV'de sunduğu sabah programında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock'çu olduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti.

HÜKÜMET'TEN VE EMNİYET'TEN YALANLAMA GELMİŞTİ

İddialar üzerine Hükümet Sözcüsü Bozdağ sert tepki göstermiş ve bu haberlerin iftira olduğunu söylemişti. Konuyla alakalı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama yapılmış ve iddia yalanlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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