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Küçükkaya'nın ByLock iftirasına çok sert çıktı: Bizzat takip edeceğim

KÜÇÜKKAYA'NIN BYLOCK İFTİRASINA ÇOK SERT ÇIKTI: BİZZAT TAKİP EDECEĞİM

İsmail Küçükkaya'nın "Bakan Kaya'nın eşinden ByLock çıktı" iddiasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlaksızca ve adice yakıştırma, bizzat takip edeceğim." diyerek sert çıktı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 11:00
Puan Ver : Küçükkaya'nın Bylock İftirasına Çok Sert Çıktı: Bizzat Takip Edeceğim(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya ziyaretinden dönerken beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ByLock iftirasına da çok sert çıkıt.

"AHLAKSIZCA, ADİCE BİR İFTİRA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın eşinde 'ByLock' çıktığı yönündeki iddiasıyla ilgili, "Bir kadın bakanın eşiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Bakandan yalanlama geldi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Çok terbiyesizce, ahlaksızca, adice bir iftira. Bayan bakanımız, zaten hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla açıklamasını yaptı. Böyle bir şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksun olan söyleyeni yazanı, sufle edeni her kimse, bunun hukuki bedelini ödemek durumundadır. Benim bayan bakanıma ahlaksızca adice yakıştırma yapamazsınız. Biri tv'den sufle ediyor, diğeri yazılı haber haline getiriyor. Ben bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim. Kendisine de konunun takipçisi olmasını söyledim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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