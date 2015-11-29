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küçükçekmece'de vinç faciası: 2 ölü

KÜÇÜKÇEKMECE'DE VİNÇ FACİASI: 2 ÖLÜ

60 metrelik kule vinç spor tesisinin üzerine devrildi

Tarih : 29 Kasım 2015, 09:38
Puan Ver : Küçükçekmece'de Vinç Faciası: 2 Ölü(8/10)5


Küçükçekmece'de bir inşaatta kullanılan 60 metre uzunluğundaki kule vinç, spor tesisinin üzerine devrildi. 



Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İnşaatın geçtiğimiz perşembe günü zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi. 



Edinilen bilgilere göre olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışma yapan vinç yan tarafında bulunan spor kompleksinin üzerine devrildi. Bu sırda spor tesisi içinde bulunan antrenör Ali Tuman ve Mustafa Sezer vincin düşmesiyle yıkılan binanın enkazı altında kaldı. 



Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ölen şahısların cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından enkazın altından çıkarıldı. Vinç operatörü ve diğer yaralı tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.








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