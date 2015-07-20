KÜÇÜKÇEKMECE'DE TOPRAK KAYMASI PANİĞİ: 4 BİNA BOŞALTILDI
Olay saat 01.00 sıralarında meydana geldi... Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan 4 apartmanın sakinleri, binaların arkasındaki inşaattan gelen sesler üzerine uykularından korkuyla uyandı. İnşaat alanında toprak kaydığından şüphelenen bina sakinleri, panikle sokağa döküldü. Mahalleli daha sonra da durumu itfaiye, belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler, tedbir amaçlı olarak tamamen boşalttığı 4 apartmanda uzun süre incelemeler yaptı. Polis de caddeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
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