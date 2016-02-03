

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.







Bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler özel harekat polislerinin öncülüğünde belirlenen adreslere girdi. Polisler adreslerde arama yaptı.