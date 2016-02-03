KÜÇÜKÇEKMECE'DE TERÖR OPERASYONU
İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde önceki akşam 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından polis ekipleri bölgede operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler özel harekat polislerinin öncülüğünde belirlenen adreslere girdi. Polisler adreslerde arama yaptı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar