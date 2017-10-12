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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ METROBÜS DURAĞINA GİRDİ: 3 YARALI


Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Metrobüs Durağına Girdi: 3 Yaralı
Tarih : 12 Ekim 2017, 08:30
Puan Ver : Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Metrobüs Durağına Girdi: 3 Yaralı(10/10)6

İstanbul D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis minibüsü metrobüs yolnu girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Kazadan sonra metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

METROBÜS DURAĞINA GİRDİ

Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna oradanda metrobüs durağına girdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından ise seferler tek yönden kademeri olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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