KÜÇÜKÇEKMECE'DE PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Bazı terör örgütü mensuplarının bombalı ve molotoflu eylemler gerçekleştireceği yönünde istihbari bilgi alan polis ekipleri ilçede çalışma başlattı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
kaynak:karar
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