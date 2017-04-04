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küçükçekmece'de pkk operasyonu: 4 gözaltı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:23
Puan Ver : Küçükçekmece'de Pkk Operasyonu: 4 Gözaltı(7/10)7


Bazı terör örgütü mensuplarının bombalı ve molotoflu eylemler gerçekleştireceği yönünde istihbari bilgi alan polis ekipleri ilçede çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı



 



kaynak:karar








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