KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATLAMA: 7 YARALI!
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kanarya Mahallesi'nde bir binanın girişindeki pastanede saat 14.15 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
kaynak:habertürk
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