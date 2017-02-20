Sabancı Holding'in Ceo'su İstifa Etti!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
Küçükçekmece'de Patlama: 7 Yaralı!
Orgeneral Başoğlu'nun Kaçırılma Davası 10 Nisan'da
Arda'nin Yeni Takımını Duyurdular!
Hanife, Nihat Doğan'a Ateş Püskürdü
Çocuğu Horlayan Ebeveynler Dikkat!
Havada Sıra Dışı Anlar! Jetler Yolcu Uçağının Önünü Kesti
Cemre Havaya Düştü, Çalışmalar Hızlandı
Irina Shayk Mert Alaş'a Doğum Günü Kutlaması
Tbmm Başkanı'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Evde Engelli Bakana Ayda 960 Lira!
Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...
Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor
Volvo'nun Çinli Sahibi Jet Fadıl'ın Eski Firmasına Talip!
Rus Askerlere Bombalı Araçla Saldırı!
Canlı Yayına Çıkan Koca: Eşim Beni 3 Farklı Erkekle ...
Mhp'den Chp'ye Sert Cevap
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı
Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATLAMA: 7 YARALI!


KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATLAMA: 7 YARALI!
Tarih : 20 Şubat 2017, 17:10
Puan Ver : Küçükçekmece'de Patlama: 7 Yaralı!(8/10)7



Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.




Kanarya Mahallesi'nde bir binanın girişindeki pastanede saat 14.15 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



 



kaynak:habertürk



 



 










Etiketler: Küçükçekmece  De  Patlama  7  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER