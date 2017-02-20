

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.



Kanarya Mahallesi'nde bir binanın girişindeki pastanede saat 14.15 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.







kaynak:habertürk







