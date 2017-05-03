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küçük uçak alev alarak otoyola düştü!

KÜÇÜK UÇAK ALEV ALARAK OTOYOLA DÜŞTÜ!

ABD'nin Mukilteo şehrinde, küçük bir uçak alev alarak otoyola düştü. Kaza anları, bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi

Tarih : 03 Mayıs 2017, 15:43
Puan Ver : Küçük Uçak Alev Alarak Otoyola Düştü!(10/10)9


 ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Mukilteo şehrindeki bir otoyolda küçük bir uçak kaza yaptı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Washington eyaletinin Everett şehrindeki Paine Field Havaalanından kalkan uçak yaklaşık 30 dakika sonra Seattle'ın kuzeyinde düştü.



Bir otomobil sürücüsü tarafından çekilen görüntüde, uçağın havada alev aldıktan sonra bölgedeki elektrik tellerine çarparak düştüğü görülüyor. Bölge Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, kaza sonucunda yaralanma olmadı. Kaza sonrası cadde üzerinde bulunan birkaç aracın hasar gördüğü, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre en az 1 aracın ise alev almış olabileceği belirtildi.



 



kaynak:habertürk








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