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KÜÇÜK TUNÇ 'UN YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN...


KÜÇÜK TUNÇ 'UN YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN...
Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:26
Puan Ver : Küçük Tunç 'un Yürüyebilmesi İçin...(8/10)7


İzmir'de dünyada milyonda bir, Türkiye'de ise 7 kişide görülen Mowat Wilson sendromu (Gülen Yüz Sendromu) hastası olan küçük Tunç 'un yürüyebilmesi için yurt dışından getirtilecek 20 bin TL değerindeki özel bir yürütece ihtiyacı var.



TÜRKİYE'DE SADECE 7 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR



İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Fatma (37) ile Serdar Altıparmak (40) çiftinin tek çocukları Tunç Altıparmak (5), genetik bir tür rahatsızlık olan Mowat Wilson sendromu ile dünyaya geldi. Dünyada 20 milyonda bir görülen, Türkiye'de ise sadece 7 kişide bulunan hastalığın tedavisi için aile çalmadık kapı bırakmadı. Çocuklarının hastalığı ile ilgilenecek bir doktor bile bulamadıklarını öne süren aile, küçük Tunç'un yürüyebilmesi için gerekli olan özel yürüteci de SGK kapsamında olmadığı için yurt dışından alamadıklarını belirtti. Türkiye'de sağlık alanında hastalığın bilinmediği için personel olmadığını belirten aile, medikalcilerden alacakları parçalarla yürüteç yapmayı ancak bunun da sağlık personeli olmadığı için kurulumunun yapılamadığını savundu.



 



kaynak:habertürk








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