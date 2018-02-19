KÜÇÜK TARTIŞMA FACİAYLA SONUÇLANDI! ANNE-KIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kayseri'de inşaat işçisi adam, eşiyle tartışmaya başladı ardından kavgayı ayırmaya çalışan liseli kızını ve 20 yıllık eşini 3 yerinden bıçaklayarak hastanelik etti.
Kayseri'de tartıştığı eşi ve kızını 3 yerinden bıçaklayan Cumali Ç. (41) polis tarafından gözaltına alındı.
EŞİYLE TARTIŞIP BIÇAĞA SARILDI
Talas İlçesine bağlı Bahçelievler mahallesi, Bismil Caddesinde meydana gelen olayda evde eşi Yasemin (40) ve kızı N.Ç (18) ile oturan inşaat işçisi baba Cumali Ç. belirlenemeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışmaya başladı.
KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KIZINI VE EŞİNİ BIÇAKLADI
Sonra, mutfağa giderek bıçak alan Cumali Ç. önce kavgayı ayırmak isteyen kızını sonrada 20 yıllık hayat arkadaşını 3 yerinden bıçakladı.
ANNE-KIZ KANLAR İÇİNDE TEDAVİYE ALINDI
Kanlar içinde kalan ana-kız olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi N.Ç tedavisinin ardından taburcu olurken, anne Yasemin, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Eşi ve kızını bıçaklayan Cumali Ç. ise Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan inşaat işçisi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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