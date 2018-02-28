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Küçük kızları çikolatayla kandırıp taciz eden bakkala 52 yıl istendi

KÜÇÜK KIZLARI ÇİKOLATAYLA KANDIRIP TACİZ EDEN BAKKALA 52 YIL İSTENDİ

İstanbul Avcılar'da iki küçük kız kardeşe marketine alışverişe geldiklerinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sapık için 52 yıl hapis istendi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 16:00
Puan Ver : Küçük Kızları Çikolatayla Kandırıp Taciz Eden Bakkala 52 Yıl İstendi(9/10)5

İstanbul Avcılar'da iki küçük kız kardeşe marketine alışverişe geldiklerinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık D.C.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Her istismar olayı öncesinde mağdurlara kek-çikolata gibi yiyecekler verdiği ve "Bu olanları sakın annene anlatma" diyerek tembihlediği vurgulanan mütalaada, market sahibi D.C.'nin 24 yıldan 52 yıla kadar hapsi talep edildi.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya tutuklu sanık D.C. (43) ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı ise duruşmada avukat Büşra Öztürk temsil etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Uğur Güreşçi, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Avcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: D.C. aynı mahallede ikamet ettiği ve marketine alışverişe gelen H.T.( 7) ve N.T.'ye (11) farklı zamanlarda 5-6 kez cinsel istismarda bulundu. D.C. her istismar olayı öncesinde mağdurlara kek - çikolata gibi yiyecekler verdiği ve yine her istismar olayı sonrasında "Bu olanları sakın annene anlatma" diyerek mağdurları tembihledi. H.T. de olayı okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Okul idaresinin yaptığı ihbar sonrasında şüpheli D.C. hakkında soruşturma başlatılarak dava açıldı. Sanık D.C. ifadesinde mağdurlara cinsel amaçla herhangi bir şekilde dokunmadığını belirtti ve suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI SANIĞIN 52 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında, mağdurların samimi ve tutarlı beyanları, olayın adli merci intikal şekli, zamanı ve mağdurların sanığa suç isnat etmelerini gerektirecek nedeninin bulunmadığını belirtti. Sanığın, mağdurlara farklı zamanlarda zincirleme şekilde cinsel istismarda bulunduğunun tüm yargılama safahatından anlaşıldığını kaydeden savcı Güreşçi, sanık D.C.'nin "Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 52 yıla kadar hapsini talep etti.

"SANIĞA İNDİRİM UYGULANMAMASINI TALEP EDİYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Büşra Öztürk, savcının esas hakkındaki mütalaasına katıldığını belirterek, "Mahkemeye yardımcı olmaya çalışmayan sanık hakkında takdiri indirimin uygulanmamasını talep ediyoru"ö dedi. Mağdurların avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti. Sanık avukatı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti, sanık D.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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