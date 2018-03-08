Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

Küçük kızla ilişkiye giren sapık futbolcu, Türkiye'den takım arıyor

KÜÇÜK KIZLA İLİŞKİYE GİREN SAPIK FUTBOLCU, TÜRKİYE'DEN TAKIM ARIYOR

İngiltere'de 15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden ve ardından hapse giren futbolcu Adam Johnson, tahliye olduktan sonra futbol oynamak için Türkiye'den takım arıyor.

Tarih : 08 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Küçük Kızla İlişkiye Giren Sapık Futbolcu, Türkiye'den Takım Arıyor(8/10)4

İngiltere'de 15 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye giren ve suçunu kabul ederek cezaevine giren futbolcu Adam Johnson, tahliye olduktan sonra futbol oynayamaya devam etmek istiyor. Hem de Türkiye'de!

İngiltere Premier Lig'de oynadığı dönemde Sunderland forması giyerken, reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye giren ve 6 yıl hapis cezası alan Adam Johnson için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre Mart 2019'da tahliye edilecek olan Johnson'un futbol hayatına devam etmek istediği belirtildi. İngiliz futbolcunun ülkesinde forma giymesinin artık zor olduğu vurgulanırken, Çin, Katar ya da Türkiye'den takım aradığı iddia edildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMASI ÇOK ZOR!

15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan hapis yatan Johnson'a hiçbir takımdan teklif gelmesi beklenmiyor. Özellikle Türkiye'den herhangi bir takımın bu futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali çok düşük...

KENDİSİNE TAKIM KURMUŞ!

Johnson, Moorland cezaevinde kendisine bir futbol takımı kurup maç yapıyor. 'Johnson'ın Starları' adını verdiği takımı, sadece kendisi gibi 'cinsel saldırı' suçlarından hükümlü olanlar ile karşılaşabiliyor. Cezaevi yönetimi, yaşanabilecek saldırıları önlemek için Adam Johnson ve 'takım arkadaşlarını' diğer hükümlüler ile yan yana getirmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Küçük  Kızla  İlişkiye  Giren  Sapık  Futbolcu  Türkiye  Den  Takım  Arıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER