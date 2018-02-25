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Küçük kızın 'dehşet çiftliği'nden kurtarılışı polis kamerasında!

KÜÇÜK KIZIN 'DEHŞET ÇİFTLİĞİ'NDEN KURTARILIŞI POLİS KAMERASINDA!

Ataşehir'de yurttan kaçan bazı kız çocuklarını çiftlikte alıkoyup, zorla cinsel istismar ederek görüntülerini kaydeden 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Küçük Kızın 'dehşet Çiftliği'nden Kurtarılışı Polis Kamerasında!(5/10)1

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe sokakta bulunan bir çiftlikte yurttan kaçan yaşı küçük 6 kız çocuğun alıkonulduğunu, zorla cinsel istismar edilerek görüntülerinin kaydedildiğini belirleyerek takibe aldı.

EŞ ZAMANLI İKİ OPERASYON

Polis ekipleri, 21 Şubat Perşembe günü çiftiliğe ve 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda ekipler A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı.

KÜÇÜK KIZIN KURTARILIŞI POLİS KAMERASINDA

Adreslerde yapılan aramalarda polis ekipleri kayıp olarak aranan H.H.K isimli kız çocuğunu kurtardı. Gözaltına alınan A.S ve yabancı uyruklu S.R.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Operasyon sırasında kız çocuğunun ve bir şüphelinin evden çıkarılması görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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