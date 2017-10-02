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Küçük kız çocuğunu elle taciz eden sapıktan pes dedirten savunma!

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNU ELLE TACİZ EDEN SAPIKTAN PES DEDİRTEN SAVUNMA!

Antalya'da 12 yaşındaki kız çocuğuna elle dokunarak taciz eden 22 yaşındaki sapığın savunması "pes" dedirtti: Taytının kumaşına bakmak için baldırına dokundum, pişmanım.

Tarih : 02 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Küçük Kız Çocuğunu Elle Taciz Eden Sapıktan Pes Dedirten Savunma!(9/10)5

Antalya'nın Serik İlçesi'nde 12 yaşındaki kız çocuğuna elle dokunarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 22 yaşındaki Emrah Arslan, duruşmada kızın taytının kumaşına bakmak için baldırına dokunduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığı 'cinsel sarkıntılık'tan 5 yıl hapisle cezalandırdı.

SAVCI, ÇOCUĞA CİNSEL SARKINTILIKTAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Geçen mayıs ayında Serik'te 12 yaşındaki M.Y.'ye sokakta cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık Emrah Arslan'ın yargılandığı davaya Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Emrah Arslan ise tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın çocuğa cinsel sarkıntılık suçundan cezalandırılmasını, indirim hükümlerinin uygulanmamasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ: TAYTININ KUMAŞINA BAKMAK İÇİN DOKUNDUM

Sanık Emrah Arslan ise pişman olduğunu belirterek, eylemi suç işlemek kastıyla gerçekleştirmediğini anlattı. M.Y.'nin taytının kumaşına bakmak için baldırına dokunduğunu kaydeden Arslan, "Böyle bir olay gerçekleştiği için mahkemenizden ve mağdurun ailesinden çok özür diliyorum. Pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI, 5 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğa cinsel sarkıntılık' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırarak, indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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