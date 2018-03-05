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Küçük çocuktan Mehmetçik'i duygulandıran ilahi

KÜÇÜK ÇOCUKTAN MEHMETÇİK'İ DUYGULANDIRAN İLAHİ

Suriye sınırında operasyona giden Mehmetçik'e, küçük bir çocuğun okuduğu ilahi izleyenleri duygulandırdı.

Tarih : 05 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Küçük Çocuktan Mehmetçik'i Duygulandıran İlahi(6/10)2

Suriye sınırına operasyona giden Mehmetçik, yolda küçük bir çocuğun ilahi okumasını dinledi. Küçük çocuk, okuduğu ilahi ile Mehmetçik ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yola çıkan Mehmetçik yolda küçük bir çocuğun yanına oturup ilahi söylemesini dinledi. Çevredeki çocuklar ve Mehmetçik küçük çocuğun okuduğu ilahi sonrasında duygulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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