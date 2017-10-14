KÜÇÜK ÇOCUK 6 METRELİK YILANLA OYUNCAK GİBİ OYNADI!
Vietnam'da 3 yaşındaki çocuk, 6 metre uzunluğundaki pitonun üstüne ata biner gibi bindi. Çocuğun cesareti izleyenleri hayrete düşürdü.
Bu hafta içinde selden dolayı 54 kişinin öldüğü ve binlerce evin sel suları altında kaldığı Vietnam'da çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirecek türden.
ATA BİNER GİBİ PİTONA BİNİYOR
3 yaşındaki bir erkek çocuğu, sel suları içinde 6 metre uzunluğunda bir piton yılanının üzerine biniyor.
ANNE-BABASI YARDIM ETTİ
Çocuğun çok sakin olduğu görülürken anne ve babasının yılanın üzerine binmesi için çocuğa yardım etmesi dikkat çekti.
AİLE, YILLARCA EVDE YILAN BESLEMİŞ
Yılanın 80 kilo ağırlığında olduğunu söyleyen üç yaşındaki çocuğun teyzesi, ailenin yıllardır evcil hayvan olarak yılan beslediklerini söyledi. Teyze, sel sularının da yılanı bahçelerine sürüklediğini ve anne babanın oynayıp eğlenmesi için çocuğu bahçeye çıkarıp yılanın sırtına binmesi için yardım ettiklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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