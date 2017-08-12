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Küçük Berrak, Sesini Erdoğan'a Duyurmak İçin Hem Bağırdı Hem Ağladı!

KÜÇÜK BERRAK, SESİNİ ERDOĞAN'A DUYURMAK İÇİN HEM BAĞIRDI HEM AĞLADI!

8 yaşındaki Berrak Örenç, Erdoğan'ın Isparta'da katıldığı törende sesini duyurmak için elinden geleni yaptı. Erdoğan, kendisine seslenen Örenç'i yanına çağırarak bir süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Küçük Berrak, Sesini Erdoğan'a Duyurmak İçin Hem Bağırdı Hem Ağladı!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, toplu açılış törenine katıldı. Törene minik Berrak'ın Erdoğan hayranlığı damga vurdu.

SESİNİ DUYURMAK İÇİN HEM BAĞIRDI HEM AĞLADI

Açılış törenine ailesi ile katılan 8 yaşındaki Berrak Örenç'in sesini Erdoğan'a duyurmak için gösterdiği çaba, karşılıksız kalmadı.

ERDOĞAN, BERRAK'I YANINA ÇAĞIRDI

Erdoğan, kendisine seslenen Berrak Örenç'i yanına çağırarak bir süre sohbet etti, ona oyuncak hediye etti. Erdoğan'a sarılan Berrak'ın sevgisi, miting alanında toplanan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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