KÜÇÜK BERRAK, SESİNİ ERDOĞAN'A DUYURMAK İÇİN HEM BAĞIRDI HEM AĞLADI!
8 yaşındaki Berrak Örenç, Erdoğan'ın Isparta'da katıldığı törende sesini duyurmak için elinden geleni yaptı. Erdoğan, kendisine seslenen Örenç'i yanına çağırarak bir süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, toplu açılış törenine katıldı. Törene minik Berrak'ın Erdoğan hayranlığı damga vurdu.
SESİNİ DUYURMAK İÇİN HEM BAĞIRDI HEM AĞLADI
Açılış törenine ailesi ile katılan 8 yaşındaki Berrak Örenç'in sesini Erdoğan'a duyurmak için gösterdiği çaba, karşılıksız kalmadı.
ERDOĞAN, BERRAK'I YANINA ÇAĞIRDI
Erdoğan, kendisine seslenen Berrak Örenç'i yanına çağırarak bir süre sohbet etti, ona oyuncak hediye etti. Erdoğan'a sarılan Berrak'ın sevgisi, miting alanında toplanan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.
Kaynak: haberinburada
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