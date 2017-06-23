KUCKA İÇİN 4 RAKİP BİRDEN
Trabzonspor'un el sıkıştığı Slovak futbolcu için Galatasaray'ın ardından Fiorentina, Torino ve Atalanta kulüpleri de devreye girdi
Trabzonspor, Juraj Kucka için 4 takımla birden savaşıyor... Başkan Muharrem Usta, Slovak futbolcunun transferini bitirmek amacıyla bayramın ilk günü İtalya'ya giderek Milan yönetimi ile masaya oturacak. Usta böylece camiaya da bayram hediyesi vermeyi amaçlıyor ancak gelişmeler bordo- mavili yönetimin işini zorlaştırıyor gibi.
Zira Trabzonspor'un kiralamayı planladığı Kucka için Galatasaray, İtalyan kulübüne önemli bir teklif yaptı bile... Ayrıca Fiorentina da Kucka'yı bonservisi ile almak istiyor ve en ciddi teklif onlardan. Torino ve Atalanta da oyuncuyu istiyor... Trabzonspor ise bu gelişmeleri yakından izlerken, rakiplerine göre strateji belirlemeyi planlıyor.
kaynak:sabah
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