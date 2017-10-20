KUCAĞINDA ÇOCUKLA KAVGAYA KARIŞAN HOLİGAN, MAÇLARDAN ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ
İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Everton, dün akşam sahasında Lyon'la oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kucağında çocuğu olduğu halde, Lyonlu futbolculara yumruk atmaya çalışan taraftarı ömür boyu maçlardan men etti.Kulüp ayrıca, kavgayı araştıran Liverpool polisine de ihbarda bulundu.Kucağında küçük bir çocuk taşıyan taraftar, Evertonlı Ashley Willams'ın saha kenarında başlattığı kavgaya karışıp, Lyon kalecisi Anthony Lopes'i itip, yumruk atmaya çalışmıştı.UEFA Everton'a "taraftarların oyunculara saldırması" suçlaması yöneltti. UEFA'nın 16 Ekim'de kavgayla ilgili bir disiplin kurulu oturumu yapacağı belirtildi.Lyon kalecisi Anthony Lopes deplasmanda 2-1 kazandıkları maçın ardından "Bir deplasman oyuncusuna vurmanın İngiliz futbol atmosferinin bir parçası olduğunu sanmıyorum ama olan da buydu" dedi.Everton kulübünden yapılan yazılı açıklamada "Kulüp yetkilileri taraftarların, oyuncular arasındaki bir kavgaya karışmasına dair görüntüleri inceledi. Tespit ettiğimiz bir kişinin Everton maçlarına girişi yasaklandı ve kulüp polise resmi şikayette bulundu" denildi.Everton geçen ay da, Ağustos'ta Hırvat ekibi Hajduk Split ile kendi evinde oynadığı Avrupa Ligi play off karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle yaklaşık 9 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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