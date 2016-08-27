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kubat'tan harun kolçak müjdesi

KUBAT'TAN HARUN KOLÇAK MÜJDESİ

Meslektaşı Harun Kolçak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden şarkıcı Kubat, "Yakında taburcu olacak ve yarım kalan albümünü tamamlayacak" dedi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 11:24
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Ünlü sanatçı Harun Kolçak, 22 Haziran akşamı enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle komaya girmiş, Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 2 haftadır da Ulus Liv Hospital'da tedavi görüyor.



Kubat, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Harun Kolçak gayet iyi. Yakında taburcu olacak ve yarım kalan albümünü tamamlayacak. Albümde düet yaptığımız bir şarkı yer alacak" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Kubat  Tan  Harun  Kolçak  Müjdesi    haber

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