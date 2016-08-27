Meslektaşı Harun Kolçak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden şarkıcı Kubat, "Yakında taburcu olacak ve yarım kalan albümünü tamamlayacak" dedi.



Ünlü sanatçı Harun Kolçak, 22 Haziran akşamı enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle komaya girmiş, Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 2 haftadır da Ulus Liv Hospital'da tedavi görüyor.







Kubat, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Harun Kolçak gayet iyi. Yakında taburcu olacak ve yarım kalan albümünü tamamlayacak. Albümde düet yaptığımız bir şarkı yer alacak" ifadelerini kullandı.