Söylediği türküler ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kubat, bu kez babalık heyecanını yaşadı.



Uzun süredir Eylem Eraydın ile evli olan Kubat, kız babası oldu. Ünlü çiftin yaşadıkları mutluluk sosyal medyada hızla yayıldı.







Bebeğiyle verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandıran Kubat, sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı ve güzel dualar aldı.







Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğin henüz ismi açıklanmasa da yakın zamanda basına tanıtılacağı belirlendi.







Belçika'da evlenen çiftin doğum için Türkiye'ye tercih etmesi de takdir toplayan davranışlardan oldu.