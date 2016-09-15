2008'deki klinik denemelerin ikinci fazında, aşı olan kanser hastalarının diğerlerine oranla 4 ila 6 ay uzun yaşadığı tespit edildi. Ve Sağlık Bakanlığı Cimavax adlı aşıyı halka ücretsiz vermeye başladı. Küba'daki bin kişiden sonra Avrupa'da da bin kişi teste tabi tutuldu



Küba, en büyük mucizesini sağlık alanında yaptı. Sürekli puro içilen ülkede akciğer kanserinin çok yaygın olması nedeniyle azimli tıpçılar, 25 yıl boyunca kansere karşı bir aşı üzerine çalıştı.



KANSER AŞISI KÜBA'DA KULLANIMDA



T24'ün haberine göre; 2008'deki klinik denemelerin ikinci fazında, aşı olan kanser hastalarının diğerlerine oranla 4 ila 6 ay uzun yaşadığı tespit edildi. Ve Sağlık Bakanlığı Cimavax adlı aşıyı halka ücretsiz vermeye başladı. Küba'daki bin kişiden sonra Avrupa'da da bin kişi teste tabi tutuldu.



"60 YAŞ ALTINDAKİ HASTALARDA İYİ SONUÇ VERİYOR"



Aşının, ömrü bir yıla kadar uzatabildiği, 60 yaş altındaki hastalarda iyi sonuç verdiği ortaya kondu. Bu aşı doğrudan tümöre saldırmıyor. Tümörün ürettiği ve kanda dolaşan “epidermal büyüme faktörü” adlı proteini hedef alıyor. Bu protein hücrelere büyümesini ve bölünmesini söylüyor, kanseri yayıyor. Aşı işte bu proteinin kanser hücrelerine yapışmasını engelliyor.