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küba google ile anlaşma imzaladı

KÜBA GOOGLE İLE ANLAŞMA İMZALADI

Küba devlet telekomünikasyon şirketi Etecsa, içeriğe daha hızlı erişim sağlamak için Google ile anlaşma imzaladı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 15:34
Puan Ver : Küba Google İle Anlaşma İmzaladı(7/10)4


BBC'nin haberinde, Google ve  Etecsa arasında başkent Havana'da  imzalanan anlaşma uyarınca, teknoloji devinin, Küba'da Gmail ve Youtube dahil  Google servislerine erişim hızını artıracağı belirtildi.



Google'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, Etecsa'nın, yerel düzeyde  YouTube videoları gibi en popüler yüksek bant genişliği içeriğimizden bazılarını,  ön belleğe alarak gecikmesini azaltmak için teknolojimizi kullanmasına izin  veriyor." ifadesine yer verildi.



Dünyanın en düşük çevrim içi bağlantı oranlarından birine sahip  Küba'da halkın büyük bölümünün evden internete bağlanmasına izin verilmiyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Küba  Google  İle  Anlaşma  İmzaladı    haber

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