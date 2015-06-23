

Günlük yaşantısı ve dünyaya karşı duruşu ile ilgi çeken ülkelerden olanKüba‘da devlet yönetimindeki telekomünikasyon şirketi tarafından ülkenin farklı bölgelerinde 35 noktaya Wi-Fibağlantı noktası kurulacak.



Küba, yaşam hayatı ve devlet yönetimi ile dünyada en ilginç ülkelerin başında yer alır. ABD'ye karşı giriştiği psikolojik savaşta geri atmaması ile biliniyor. Tüm kapitalist rejimler karşı çıkan ülkede daha önce bir çok Amerikan kaynaklı teknolojik ürünün de yasaklandığı biliniyordu. Sosyal yaşamı ile bir nevi sır olan ülkede günlük hayatın akışı olağandan farklılık gösteriyor. Ekonomisi sosyalist ilkelere dayanan son yıllarda ise özel sektör yatırımları artmakla beraber üretim araçlarının büyük bir kısmı devlet tarafından işletiliyor. Küba‘da devlet yönetimindeki telekomünikasyon şirketi tarafından ise ülkenin farklı bölgelerinde 35 noktaya Wi-Fi bağlantı noktası kurulması planlanıyor. Sağlanan yeni bağlantı noktaları ile insanlar internete daha rahat ulaşabilecek, internete erişmenin bedeli saatliğine 2 dolar olarak yansıyacak.



Devrim sonrasında hızla gelişen ve refah düzeyinin yükseldiği Küba‘da okur yazar oranı oldukça yüksektir. Her köşe başında amatör müzik grupları boy gösterir. Uzun bir geçmişe sahip olan Küba müziği, coşkulu ve hareketli eserlerden oluşup geniş bir yelpazeye sahiptir. Küba hükümeti insanlarının Wi-Fi noktalarıyla dünya ile iletişimi daha rahat sağlamasını ve insanlarının bilişim sektörünü ilgisini çekmeyi planlıyor. Küba'da kurulacak bağlantı noktalarında internete erişim sağlayanlar için belirli hız kısıtlaması yansıyacak. Altyapı kapasitesi itibarıyla sadece 50 ila 100 kullanıcı bağlantı noktalarından eş zamanlı olarak faydalanabilecek.



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