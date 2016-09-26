

İZMİR'in Hatay semtinde kuaför salonu bulunan Seval Alyürek, çocuk yaştaki kızların evlendirilmelerine olan tepkisini, işyerinin camına astığı "Çocuk geline hayır 18 yaşından küçüklere gelin tacı değil, papatya takıyorum" yazısıyla gösterdi. Alyürek, bu yazının önünde çektirdiği ı sosyal medyadaki hesabında paylaştı.



Kuaför Seval Alyürek, çocuk gelinlere yönelik ilk deneyimini 12 yıl önce yaşadı. Kuaför salonuna gelin başı yapılması için Manisa'dan getirilen yaşı küçük bir kızın titrediğini gören Alyürek, çocuk gelinleri kabul etmediğini belirterek, hizmet vermedi. Alyürek, o günden sonra zaman zaman Hatay semtindeki kuaför salonuna gelen küçük yaştaki gelinlere de gelinbaşı yapmayıp, geri çevirdi. Bu duruma tepki göstermek, hem de kuaför salonuna bu tür tekliflerle gelinmemesi için arayışta olan Alyürek, işyerinin camına yazı asmayı düşündü. Bu düşüncesini uygulamaya geçiren Alyürek, büyük puntolarla hazırlattığı "Çocuk geline hayır 18 yaşından küçüklere gelin tacı değil papatya takıyorum" yazısını cama astı. Yoldan gelip geçenlerin camdaki yazının ını çektiğini, hatta selfie yaptıklarını gören kuaför Seval Alyürek, doğru yolda olduğunu anladığını söyledi. Kendisi de bu yazının önünde çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Alyürek'in çocuk gelinlere karşı duruşunu gösteren bu yazı, başka illerdeki meslek örgütlerince ve meslektaşlarınca da sosyal medyadan paylaşıldı, büyük destek buldu. Beklediğinin üzerinde olumlu tepki aldığını söyleyen Alyürek, şöyle dedi:



"Oyun çağındaki kız çocuklarının gelin olması kabul edilir gibi değil. Bugüne kadar birçok kişiyi kapıdan çevirdim. Ama başa çıkamayınca tepkimi kişisel olarak böyle göstermek istedim. Bu yazıya salonun önünden geçenlerin ilgi göstermesi, çektirmeleri, doğru yolda olduğumu gösterdi. 'Sosyal medya hesabımdan bunu paylaşmam halinde daha fazla kuaförün ilgi ve dikkatini çeker mi' düşüncesinden yola çıkarak, Facebook'a da taşıdım. Umduğumdan daha fazlası oldu. Çok sayıda kuaför, kendisinin de böyle bir prensip edindiğini belirtti. Çok sayıda meslek örgütü de bu yazının ını sitelerinde, sosyal medya hesaplarında kullanarak dikkat çekti. Doğru bir hareket başlatmanın keyfini yaşıyorum."