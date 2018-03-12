Erdoğan'ın Tartışma Yaratan Çıkışı, Nihat Hoca'ya Soruldu
'öldü' Sanılan Kadın Pilot 2 Hafta Önce Başaran Holding'den Kovulmuş
Doğum Hastanesi, Hamile Kaldılar Diye 2 Çalışanını Kovdu
Kesik Kramponla Maça Çıkan Fenerbahçeli, Gönülleri Fethetti
Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi
Taksicilerden Uber Tehdidi: Sabrımız Taşarsa Her Şeyi Yaparız
Kızı Katledilen Babanın Kalbi Beraat Kararına Dayanamadı
Nakşibendi Şeyhi 'uzay Mekiğini Biz Düşürdük' Dedi, Twitter Yıkıldı
11 Cenazeye Ulaşıldı, Bölgeden Helikopterle Alındı
Açgözlü Hırsızlar 1 Gecede 4 İş Yerini Soydu! Anbean Görüntülendiler
Kruvaziyer Sektörü Rotasını Türkiye'ye Çevirdi
Erdoğan Talimat Verdi! Ankaralı İş Adamlarının Uçak Sorunu Çözülüyor
Düşen Jette Can Veren Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer Kimdir
Nepal'de Düşen Yolcu Uçağı İkiye Bölündü
Türk Jetinin 11 Yolcuyla Düştüğü Yerde, 22 Gün Önce De Uçak Düşmüş Ve 66 Kişi Ölmüş
Putin 2014'te Kaçırılmak İstenen Pegasus Uçağının Vurulmasını Emretmiş
Napoli'nin Hocası Sarri'den Kadın Gazeteciye Küfür
Koca Dehşeti Bitmiyor! Eşini Vurduktan Sonra Kendi Kafasına Sıktı
Kuşatmaya 1,5 Kilometre Kaldı! Siviller Afrin'den Ayrılıyor
Jetin Enkazına Ulaşan Dağcılar Cenazeleri Böyle Taşıdı

Kruvaziyer Sektörü Rotasını Türkiye'ye Çevirdi

KRUVAZİYER SEKTÖRÜ ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, turizmde esen Türk rüzgarının, kruvaziyer sektörü başta olmak üzere deniz turizminde de etkisini gösterdiğini belirtti.

Tarih : 12 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Kruvaziyer Sektörü Rotasını Türkiye'ye Çevirdi(6/10)2

DTO İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 5-8 Mart'ta ABD Fort Lauderdale-Florida'daki Seatrade Cruise Global Fuarı'nda kruvaziyer sektörünün büyük firmalarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, dünya kruvaziyer devi MSC, 2019 sezonundan itibaren rotasını İzmir ve Antalya'ya çevirecek. Küresel kruvaziyer şirketi Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonunda Kuşadası'nı yeniden uğrak limanlar arasına alacak. Holland America Line ise 2020 yılından itibaren Türkiye'ye sefer düzenlemeyi planlıyor.

"KRUVAZİYER FİRMALARI TÜRKİYE LİMANLARINA GERİ DÖNÜYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer firmalarının Türkiye limanlarına yeniden dönüş için hazırlıklara başladığını aktardı.

"KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI"

Fuardan sevindirici haberlerle döndüklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Dünya turizminde çok değerli bir marka olan Türkiye, kötü günleri geride bıraktı. Turizmde esen Türk rüzgarı, kruvaziyer sektörü başta olmak üzere deniz turizminde de etkisini gösteriyor. Fuar boyunca kruvaziyer sektörünün yöneticileri ile bir araya geldik. Neticede bu sezon ve sonraki yıllar için umut dolu haberler aldık. Kruvaziyer sektörünün yetkilileri fuardaki konferansta bize 'Türkiye vazgeçilmez bir ülke, yeniden gelmeyi bekliyoruz' mesajını verdi. Norwegian Cruise Line, 2018 sezonunda 2 kez, 2019'da 5 kez Kuşadası'nı uğrak yapacağını açıkladı. MSC de 2019 seferlerine İzmir ve Antalya'yı aldı. Holland America Line Başkanı ise 2020 yılında Türkiye için planlamalarının olduğunu söyledi. Bu şirketlerin ardından diğer kruvaziyer hatları da Türkiye'ye gelecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kruvaziyer  Sektörü  Rotasını  Türkiye  Ye  Çevirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER