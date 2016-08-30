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kronik yorgunluk sendromu yaşıyor olabilirsiniz

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ

Uzmanlar, Halsizlik, uykuya meyilli olma, evden çıkmak istemem gibi semptomlarla kendini gösteren kronik yorgunluk sendromuna karşı uyardı.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 09:16
Puan Ver : Kronik Yorgunluk Sendromu Yaşıyor Olabilirsiniz(0/10)


Uzmanlar, Halsizlik, uykuya meyilli olma, evden çıkmayı istememek gibi semptomlarla kendini gösteren kronik yorgunluk sendromuna karşı uyardı. Çoğu zaman herkesin yaşadığı bir durum olan uykusuzluk hali, yorgunluk hissi, evden çıkmama istediği gibi durumlar eğer bir süre devam ediyorsa kişide bazı sendromların varlığını kanıtlıyabilir. Dinlenmemize rağmen yine de yorgun hissediyorsanız 'Kronik yorgunluk Sendorumu' yaşıyor olabilirsiniz. Birçok hastalıkla benzer özellikler gösterdiği için fark edilemeyen Yorgunluk Sendromu, tek başına bir hastalık olarak kabul edilmese de önemli hastalıkların belirtisi olabilir.



Dikkat Edilmesi Gerekenler



Uzman Dr. Ziya Ömer, yorgunluk belirtilerinin ortadan kalkması için şunları önerdi:'Her gün düzenli olarak kahvaltı ve günde en az 2,5 litre su için. Dik oturun ve cep telefonunu mümkün olduğunda az kullanın. Haftada 2 gün balık tüketin, düzenli beslenin egzersiz yapın, Kafein, sigara ve alkolden uzak durun. Stres yaşamın bir parçası olsa da, stresi kontrol etmeyi öğrenin.'





 








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