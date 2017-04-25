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kronik yorgunluk sendromu nedir?

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

Son zamanlarda sık sık duyulan kronik yorgunluk sendromu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki kronik yorgunluk sendromu nedir? İşte tüm detaylar...

Tarih : 25 Nisan 2017, 16:16
Puan Ver : Kronik Yorgunluk Sendromu Nedir?(8/10)9


Kronik yorgunluk hastalığı, yakın tarihte intihar eden Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral'da bulunmuş ve "kronik yorgunluk nedir?" sorusunu akıllara getirmişti. Peki kronik yorgunluk sendromu nedir? Kronik yorgunluk tedavisi nasıl yapılır?



KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?



Kronik yorgunluk sendromu, 6 aydan uzun süren, boğaz, kas ile eklem ağrısı, bulantı ve konsantrasyonda bozulma gibi eşlik eden tablolarla kendini gösteren, sürekli ve tekrarlayıcı seyretmesinin yanı sıra birçok sistemi tutan bir hastalıktır. Hastalığın oluşum nedeni bilinmemektedir ve tıp dünyasında bu hastalığın organik mi yoksa psikiyatrik bir sebepten mi oluştuğu tartışılmaktadır.



Doktorlar, kronik yorgunluk sendromunun 30-50 yaş grubunda görüldüğünü belirtmektedir. Aynı zamanda hastalığın özellikle kadınlarda daha çok görüldüğüne işaret edilir.



 



kaynak:habertürk








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