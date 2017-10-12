Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatıyla görüştürülmediği iddialarını Hükümet Sözcüsü Bozdağ Yalanladı: Engel yok, görüşebilir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Habertürk'te katıldığı programda gündeme dair önemli sorulara yanıt verdi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatıyla görüştürülmediği iddialarını yalanlayan Bozdağ, "İfade sırasında hazır bulunan avukat dışında, bir görüşme talebi olmamış. Görüşme için herhangi bir engel yok." dedi.

"AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ"

İşte Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Bizim hukuk sistemimizde bir kişi gözaltına alındıktan sonra, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildiğinde avukat bulundurulması kanunen zorunludur. OHAL olduğu için belli süre görüştürülmüyor. Ama sonra görüştürülüyor.

25 Eylül'de gözaltına alınıyor, 4 Ekim'de tutuklanıyor. Ve 8 Ekim'de vizeyle ilgili karar çıkıyor. 25 Eylül'de ABD elçiliğinin haberi var. 4 Ekim'de de haberi var.

İkincisi, bizim hukukumuzda savcı ve kolluk avukat olmadan herhangi bir kişinin ifadesini alamaz. Hem polisteki ifade avukat huzurunda, hem de savcılıktaki ifadesi avukatı huzurunda alınmıştır. Sulh cezadaki ifadesi de avukat huzurunda yapılmıştır.

"ENGEL YOK İSTEDİĞİ ZAMAN GÖRÜŞEBİLİR"

Zannedersem bu konuda bir bilgi eksikliği var. İkincisi de avukatlarıyla istediği zaman görüşebilir. Kendi özel avukatı da olabilir. O avukat da istediği zaman müvekkiliyle görüşebilir. Buna engel yok. Ama bugüne kadar herhangi bir avukat görüşme talebi, ifadede hazır bulunan avukat dışında görüşme talebi olmamış. Ailesinden de bir talep olmamış. Ailesine de bu bildirilmiştir.

Büyükelçi çalışanının avukatı ve ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel yoktur.

İfade sırasında avukat var, sulh ceza hakiminde avukat var. Ama bu ifade sırasındaki avukat dışında ayrıca bir avukatın görüşme talebi olmamış. Ailesinin de bir görüşme talebi olmamış. Savcılık ailesine de 'sizin görüşme hakkınız var' diye bilgilendirme yapılmış."

Kaynak: haberinburada