Vietnam'da Sel Evleri Önüne Katıp Sürükledi: 37 Ölü, 40 Kayıp
Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı
Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı
Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
Galatasaray, Modrici Buldu! İmzayı Attı
Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak
Üç Büyüklerin Borcu 4,1 Milyar Lirayı Geçti
Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir
Yeni Üniversite Sınavında 15 Dakika Mağdurları Olmayacak
Beşiktaş'ta Caner - Talisca Kavgası Mutlu Sonla Bitti
Gözlemcilerin Tüm Yaz Beklediği Dağ Horozunu, Orman Bakanlığı Görüntüledi
Dolarda Düşüş Devam Ediyor! Kriz Öncesi Seviyeye Yaklaştı
Cep Telefonu Faturaları Ucuzlayacak
Ankara Resmen Açıkladı: Türkiye Ve Abd Krizin Çözümü İçin Birlikte Çalışacak
Vodafone Park'ın Çatısını Yapan Firmanın Sahibi: Fikret Orman Yüzünden İntihar Noktasına Geldim
Panama, Skandal Gol Kararıyla Dünya Kupasına Gitti
Bakan Elvan: İnşaat Süreçleri Kısalacak, Ruhsatlar Tek İmzayla Verilecek
Alex'in Beşiktaş'a Önerdiği Futbolcu Ortaya Çıktı
Mevsimin İlk Karı Düştü! Sabah Saatlerinde Bembeyaz Örtüye Uyandılar

Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir

KRİZİN MERKEZİNDEKİ İSMİN AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİĞİ İDDİASINI HÜKÜMET YALANLADI: ENGEL YOK, GÖRÜŞEBİLİR

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatıyla görüştürülmediği iddialarını Hükümet Sözcüsü Bozdağ Yalanladı: Engel yok, görüşebilir.

Tarih : 12 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir(9/10)5

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Habertürk'te katıldığı programda gündeme dair önemli sorulara yanıt verdi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatıyla görüştürülmediği iddialarını yalanlayan Bozdağ, "İfade sırasında hazır bulunan avukat dışında, bir görüşme talebi olmamış. Görüşme için herhangi bir engel yok." dedi.

"AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ"

İşte Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Bizim hukuk sistemimizde bir kişi gözaltına alındıktan sonra, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildiğinde avukat bulundurulması kanunen zorunludur. OHAL olduğu için belli süre görüştürülmüyor. Ama sonra görüştürülüyor.

25 Eylül'de gözaltına alınıyor, 4 Ekim'de tutuklanıyor. Ve 8 Ekim'de vizeyle ilgili karar çıkıyor. 25 Eylül'de ABD elçiliğinin haberi var. 4 Ekim'de de haberi var.

İkincisi, bizim hukukumuzda savcı ve kolluk avukat olmadan herhangi bir kişinin ifadesini alamaz. Hem polisteki ifade avukat huzurunda, hem de savcılıktaki ifadesi avukatı huzurunda alınmıştır. Sulh cezadaki ifadesi de avukat huzurunda yapılmıştır.

"ENGEL YOK İSTEDİĞİ ZAMAN GÖRÜŞEBİLİR"

Zannedersem bu konuda bir bilgi eksikliği var. İkincisi de avukatlarıyla istediği zaman görüşebilir. Kendi özel avukatı da olabilir. O avukat da istediği zaman müvekkiliyle görüşebilir. Buna engel yok. Ama bugüne kadar herhangi bir avukat görüşme talebi, ifadede hazır bulunan avukat dışında görüşme talebi olmamış. Ailesinden de bir talep olmamış. Ailesine de bu bildirilmiştir.

Büyükelçi çalışanının avukatı ve ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel yoktur.

İfade sırasında avukat var, sulh ceza hakiminde avukat var. Ama bu ifade sırasındaki avukat dışında ayrıca bir avukatın görüşme talebi olmamış. Ailesinin de bir görüşme talebi olmamış. Savcılık ailesine de 'sizin görüşme hakkınız var' diye bilgilendirme yapılmış."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Krizin  Merkezindeki  İsmin  Avukatıyla  Görüştürülmediği  İddiasını  Hükümet  Yalanladı  Engel  Yok  Görüşebilir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER