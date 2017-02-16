Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore tarafından fırlatılan ve bölge ülkeler ile ABD'ye bir gözdağı olarak yorumlanan balistik füzenin, 2011'de hayatını kaybeden eski lider Kim Jong-Il'in doğumgünü için fırlatıldığı belirtildi



Geçtiğimiz günlerde 'başarılı' bir balistik füze denemesi daha gerçekleştirdiğini açıklayan Kuzey Kore, Tokyo, Washington ve Pekin yönetimlerinden tepki almıştı. Kuzey Kore'nin bu denemesi bir gözdağı olarak yorumlanırken, üst düzey bir Kuzey Kore yetkilisi konuyla ilgili olarak CNN'e açıklama yaptı.



CNN'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kuzey Koreli yetkili, füzenin eski lider Kim Jong Il'in 75. doğumgünü şerefine fırlatıldığını söyledi. Füze denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un talimatıyla yapıldığını belirten yetkili, bunun 2011'de hayatını kaybeden Kim Jong-Il'a bir doğum günü hediyesini olduğunu belirtti.



Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong-Il'in iki gün sürecek doğum günü kutlamaları bugün başlayacak. Konserler, havafişek gösterileri ve askeri geçişlerin planlandığı kutlamalar için Kuzey Korelilerin, eski liderlerinin mezarının da bulunduğu Güneş Sarayı'na akın etmesi bekleniyor.







kaynak:habertürk