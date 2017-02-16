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Kriz Yaratan Füze Doğumgünü Hediyesiymiş!
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kriz yaratan füze doğumgünü hediyesiymiş!

KRİZ YARATAN FÜZE DOĞUMGÜNÜ HEDİYESİYMİŞ!

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore tarafından fırlatılan ve bölge ülkeler ile ABD'ye bir gözdağı olarak yorumlanan balistik füzenin, 2011'de hayatını kaybeden eski lider Kim Jong-Il'in doğumgünü için fırlatıldığı belirtildi

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:28
Puan Ver : Kriz Yaratan Füze Doğumgünü Hediyesiymiş!(8/10)7


Geçtiğimiz günlerde 'başarılı' bir balistik füze denemesi daha gerçekleştirdiğini açıklayan Kuzey Kore, Tokyo, Washington ve Pekin yönetimlerinden tepki almıştı. Kuzey Kore'nin bu denemesi bir gözdağı olarak yorumlanırken, üst düzey bir Kuzey Kore yetkilisi konuyla ilgili olarak CNN'e açıklama yaptı.



CNN'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kuzey Koreli yetkili, füzenin eski lider Kim Jong Il'in 75. doğumgünü şerefine fırlatıldığını söyledi. Füze denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un talimatıyla yapıldığını belirten yetkili, bunun 2011'de hayatını kaybeden Kim Jong-Il'a bir doğum günü hediyesini olduğunu belirtti.



Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong-Il'in iki gün sürecek doğum günü kutlamaları bugün başlayacak. Konserler, havafişek gösterileri ve askeri geçişlerin planlandığı kutlamalar için Kuzey Korelilerin, eski liderlerinin mezarının da bulunduğu Güneş Sarayı'na akın etmesi bekleniyor.


 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kriz  Yaratan  Füze  Doğumgünü  Hediyesiymiş    haber

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