KRİZ TIRMANIYOR, SENEGAL İSPANYA'YA NOTA VERDİ
Senegalli seyyar satıcının Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldu. Senegal İspanya'ya nota verdi.
Senegalli seyyar satıcının Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldu. Senegal hükümeti, seyyar satıcı bir vatandaşının, İspanya'nın başkenti Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İspanya'ya nota verdi.
İSPANYA'YA NOTA VERİLDİ
Dışişleri Bakanı Sıddik Kaba, yerel radyo RFM'e yaptığı açıklamada, Senegalli seyyar satıcı Mame Mbaye Ndiaye'nin (35) geçen perşembe günü Madrid'de polisten kaçarken öldüğünü ve bu nedenle İspanya'nın Dakar Büyükelçisi Alberto Virella'yı dışişleri konutuna çağırdığını söyledi. Hükümet adına Büyükelçi Virella'ya sözlü nota verdiğini belirten Kaba, Ndiaye'nin ölümünden İspanya polisini sorumlu tuttuklarını, Madrid yönetiminden açıklama beklediklerini kaydetti.
POLİS MÜDAHALE EDİNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Ndiaye, 15 Mart'ta başkent Madrid'in en ünlü meydanlarından Puerta del Sol'de seyyar satıcılık yaptığı sırada polis müdahalesiyle karşılaşmış ve polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
SENEGALLİLER PROTESTO ETMİŞTİ
Olayın duyulmasının ardında başkent Madrid'de toplanan yüzlerce Senegalli protesto gösterisi düzenlemiş, kendilerini engellemek isteyen polislerle çatışmıştı. Polis protestolara katılan yaklaşık 10 Senegal vatandaşını tutuklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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