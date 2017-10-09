KRİZ SONRASI İLK TEMAS! TÜRKİYE'DEN ABD'YE VİZE MESAJI: KARARDAN GERİ DÖNÜN
ABD ile yaşanan vize krizi sonrası ilk temas sağlandı. ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve "karardan dönün" mesajı verildi.
ELÇİLİK MÜSTEŞARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Vize krizi sonrası Başkent'ten peş peşe görüşme haberleri geldi. Dışişleri Müsteşarı'nın ABD dün Büyükelçisiyle telefonda görüştüğü bildirildi. ABD Elçiliği Müsteşarı da bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre ABD'ye karardan geri dönülmesi mesajı verildi.
TÜRKİYE'DEN MESAJ: KARARDAN DÖNÜN
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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