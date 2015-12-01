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kriz rus havayolu şirketini de vurdu

KRİZ RUS HAVAYOLU ŞİRKETİNİ DE VURDU

Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizi havacılığı da olumsuz etkiledi. Rus Aeroflot Havayolları, yolcu azlığı nedeniyle bugün yapması gereken iki seferini birleştirdi.

Tarih : 01 Aralık 2015, 12:02
Puan Ver : Kriz Rus Havayolu Şirketini De Vurdu(8/10)7


Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizi, sivil havacılıkta da giderek tırmanıyor. Önceki gün Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı charter olarak adlandırılan tarifesiz seferlerin iptal etmesinin ardından Rus Aeroflot Havayolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 10.20'de yapacağı SU-2137 sefer sayılı İstanbul-Moskova uçağını iptal etti. Rus Havayolları yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sabah seferinde çok az yolcu olduğu, seferin öğleden sonraki saat 14.05'te kalkacak SU-2131 sefer sayılı uçuşla birleştirildiği belirtildi.








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