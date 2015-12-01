Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizi havacılığı da olumsuz etkiledi. Rus Aeroflot Havayolları, yolcu azlığı nedeniyle bugün yapması gereken iki seferini birleştirdi.



Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizi, sivil havacılıkta da giderek tırmanıyor. Önceki gün Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı charter olarak adlandırılan tarifesiz seferlerin iptal etmesinin ardından Rus Aeroflot Havayolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 10.20'de yapacağı SU-2137 sefer sayılı İstanbul-Moskova uçağını iptal etti. Rus Havayolları yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sabah seferinde çok az yolcu olduğu, seferin öğleden sonraki saat 14.05'te kalkacak SU-2131 sefer sayılı uçuşla birleştirildiği belirtildi.