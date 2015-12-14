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kriz çıkaran rus savaş gemisi boğaz'dan geçti

KRİZ ÇIKARAN RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Boğaz'dan Omzunda füze olan bir askerle geçiş yaparak kriz çıkaran Rus savaş gemisi dönüş yolunda İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Tarih : 14 Aralık 2015, 09:03
Puan Ver : Kriz Çıkaran Rus Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti(9/10)8


Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait olan, İstanbul Boğazı'ndan güvertesinde omzunda füze olan bir askerle geçiş yaparken görüntülenen "Ropucha-1" sınıfı çıkarma gemisi "Ceaser Kunikov", Marmara Denizi'nden geçerek İstanbul Boğazı'na girdi.



Rus uçağının düşürülmesi sonrası yaşanan krizinin ardından, geçen 4 Aralık'ta İstanbul Boğazı'ndan güvertesinde omzunda füze olan bir askerle geçiş yaparken görüntülenen Rus Donanması'na ait 158 bordo numaralı savaş gemisi "Ceaser Kunikov", dönüş yolunda bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.








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