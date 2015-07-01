KRİZ! BİR MELO KLASİĞİ!
Her sözleşme döneminde Galatasaray yönetimini zora sokan Felipe Melo, yine huyundan vazgeçmedi
Kiralık sezonların ardından ücretini yükseltmek için sorunlar çıkaran Brezilyalı bu kez iki taraflı oynuyor. Galatasaray'dan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Felipe Melo, Inter taraftarına ise twItter'dan göz kırparak politikadan vazgeçmiyor
SarıI-Kırmızılı kulüpte transfer politikasını Felipe Melo'nun durumu belirleyecek. Brezilyalı oyuncunun ayrılması halinde burayı güçlü bir isim ile takviye etmek üzere hazırlıklar yapılırken camia da Felipe Melo'nun tavrına alıştı.
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