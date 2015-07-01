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kriz! bir melo klasiği!

KRİZ! BİR MELO KLASİĞİ!

Her sözleşme döneminde Galatasaray yönetimini zora sokan Felipe Melo, yine huyundan vazgeçmedi

Tarih : 01 Temmuz 2015, 09:30
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Kiralık sezonların ardından ücretini yükseltmek için sorunlar çıkaran Brezilyalı bu kez iki taraflı oynuyor. Galatasaray'dan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Felipe Melo, Inter taraftarına ise twItter'dan göz kırparak politikadan vazgeçmiyor

 

SarıI-Kırmızılı kulüpte transfer politikasını Felipe Melo'nun durumu belirleyecek. Brezilyalı oyuncunun ayrılması halinde burayı güçlü bir isim ile takviye etmek üzere hazırlıklar yapılırken camia da Felipe Melo'nun tavrına alıştı.








Etiketler: Kriz  Bir  Melo  Klasiği    haber

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