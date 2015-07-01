

Kiralık sezonların ardından ücretini yükseltmek için sorunlar çıkaran Brezilyalı bu kez iki taraflı oynuyor. Galatasaray'dan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Felipe Melo, Inter taraftarına ise twItter'dan göz kırparak politikadan vazgeçmiyor







SarıI-Kırmızılı kulüpte transfer politikasını Felipe Melo'nun durumu belirleyecek. Brezilyalı oyuncunun ayrılması halinde burayı güçlü bir isim ile takviye etmek üzere hazırlıklar yapılırken camia da Felipe Melo'nun tavrına alıştı.