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Kritik ziyaret öncesi ABD'den ilişkileri ısıtacak Türkiye çıkışı

KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ ABD'DEN İLİŞKİLERİ ISITACAK TÜRKİYE ÇIKIŞI

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye bizim için hala önemli bir ortak. Suriye konusunda bir yol bulmamız lazım." dedi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Kritik Ziyaret Öncesi Abd'den İlişkileri Isıtacak Türkiye Çıkışı(8/10)4

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kudüs'ün nihai durumunun müzakerelerle belirleneceğini söyledi. Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika'nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

"YENİ BİR YOL BULMAMIZ LAZIM"

Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'nin ABD için bölgede önemli bir müttefik olduğunu söylediler.

Türkiye'nin hala ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika'nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

"İŞ BİRLİĞİ SAĞLAYACAK GÖRÜŞMELER YAPMAYI UMUYORUZ"

Tillerson sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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