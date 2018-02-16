Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildiği bildirildi.

SURİYE VE IRAK KONULARI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beştepe'de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ ANLATILDI

Görüşmede Türkiye'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.

Alınan bilgiye göre görüşmede Türkiye'nin öncelik ve beklentileri şöyle sıralandı:

- Terör örgütü listesine alınan PKK'ya para ve silah yardımından vazgeçin.- Türkiye güvenliği için her türlü adımı atma konusunda kararlıdır.- Sabrımızı test etmek ne size ne diğer müttefiklere yarar sağlar.- Bölgede istikrar için muhatabınız Türkiye'dir. Başka partner aramayın.- DEAŞ'la mücadelemiz sürecek ama PKK'yla da mücadelemizi sürdüreceğiz.- Bölge güvenliği için terör örgütlerini dışlayan ve terörü resmi politika haline getirmeyen iyi niyetli her türlü yaklaşıma açığız.- Türkiye örtülü ambargoyu müttefikliğin ihlali sayar.

KRİTİK GÖRÜŞME 3 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Tillerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 19.40'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere, ABD'nin YPG'ye silah yardımı, Münbiç'teki YPG varlığının sonlandırılması dahil pek çok konu masaya yatırıldı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Kritik öneme sahip görüşme, 3 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: haberinburada