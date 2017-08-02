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Kritik Yaş'ta Albaylara Terfi Yolu Göründü
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KRİTİK YAŞ'TA ALBAYLARA TERFİ YOLU GÖRÜNDÜ


Kritik YAŞ'ta Albaylara Terfi Yolu Göründü
Tarih : 02 Ağustos 2017, 08:50
Puan Ver : Kritik Yaş'ta Albaylara Terfi Yolu Göründü(10/10)6

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Toplantıda albay, general ve amirallerin terfi ve emeklilik durumları görüşülecek, TSK bünyesinde yürütülen "FETÖ ile mücadele" faaliyetleri masaya yatırılacak. Geçen yıl YAŞ öncesinde, darbe girişiminde rol alan 149 general ve amiral TSK'dan ihraç edilmişti. Bazı komutanlar hakkında YAŞ'ta alınan emeklilik kararlarıyla birlikte, TSK'dan ayrılan general ve amirallerin sayısı 197'ye ulaşmıştı. Bunun üzerine, daha fazla albayın terfi ettirilmesi ve boşalan general ve amiral kadrolarının mümkün olduğunca doldurulması kararlaştırılmıştı. Her YAŞ'ta ortalama 50 albay, general ve amiralliğe terfi ederken geçen yıl bu sayı 99 oldu. Buna rağmen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ndeki general ve amirallerin toplam sayısı 326'dan 196'ya geriledi. Bu çerçevede bugünkü YAŞ'ta da çok sayıda albayın terfi ettirilmesi bekleniyor.

'SINIF SUBAYI' ALBAYLARIN ŞANSI

TSK'da kurmaylık eğitimi alan subaylara generallik ve amirallik yolu açılıyor. "Sınıf subayı" olarak adlandırılan kurmay olmayan albayların general olma olasılığı ise normalde çok düşük. Ancak general ve amiral kadrolarında yaşanan sıkıntı nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi 'sınıftan' albaylar da yüksek terfi şansına sahip olacak.

YAŞ ÜYELERİ 4 ASKER İLE 10 SİVİLDEN OLUŞACAK

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgeh'in haberine göre YAŞ'ın 14 asker ve 2 sivilden oluşan üye yapısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 4 asker ile 10 sivilden oluşacak şekilde değiştirildi. Bakanlar Kurulu'ndaki revizyonun ardından YAŞ üyesi bakanların da bazıları değişmişti.

BAŞBAKAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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