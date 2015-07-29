

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 3-5 Ağustos tarihlerinde toplanacak. YAŞ'ın gündeminde komuta kademesindeki terfi ve atamalar yer alıyor.



YAŞ'ın ağustos ayı olağan toplantısı, Genelkurmay Karargahı'ndaki Çakmak Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi katılacak. Şura üyeleri Anıtkabir'i de ziyaret edecek. YAŞ toplantısı, gazetecilerin alacağı kısa görüntünün ardından basına kapalı gerçekleştirilecek.