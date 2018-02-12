KRİTİK TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU! BAŞBAKAN, ALMANYA'YA GİDİYOR
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in önümüzdeki Perşembe günü Berlin'de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceğini açıklandı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in önümüzdeki Perşembe günü Berlin'de Başbakan Binali Yıldırımla görüşeceğini belirtti.
"ULUSLARARASI KONULAR DEĞERLENDİRİLECEK"
Seibert, "Görüşme sırasında başbakanlar ikili ilişkileri ve güncel uluslararası konuları değerlendirecek" dedi.
Görüşmenin ardından Merkel ve Yıldırım'ın ortak basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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