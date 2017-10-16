

MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren toplantı sona erdi. Toplantıya ilişkin MGK bildirisi yayımlandı. Bildiride "Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimince devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir." denildi.



MGK açıklamasının tam metni şöyle:



1 -Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'te "gerginliği azaltma görev gücü" kapsamında yürüttüğü harekât hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiştir. Suriye'de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir.



"TÜRK HAVA SAHASI KAPATILSIN SINIR KAPILARI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILSIN"



2- Irak Anayasası'nı ihlal eden gayrımeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Türk Hava Sahası'nın IKBY'ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezî Irak Yönetimi'nce devralınması sürecinin başlatılması hükûmete tavsiye edilmiştir.



Bu çerçevede merkezî Irak Yönetimi'nin tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük'te attığı adımlar değerlendirilmiş; Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır.



KERKÜK'ÜN DEMOGRAFİK YAPISI



Merkezî Irak Yönetimi'nin Kerkük'te yürüttüğü operasyonun, şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihî derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir.



"OHAL UZATILSIN" TALİMATI



3- FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.



























Kaynak: haberinburada



