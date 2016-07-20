

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) ilk kez bugün topladı. Saat 12.00'de toplanması beklenen MGK, yaklaşık 1 saat 15 dakika gecikmeli olarak saat 13.15'te başladı.







Erdoğan, pazartesi gecesi İstanbul, Kısıklı'daki konutunun yakınlarında düzenlediği mitingde "Çarşamba günü çok önemli bir karar alacağız. Bir süreci inşallah farklı bir şekilde başlatacağız. Zamanla yarışıyoruz. Süratle karar alıp süratle neticeye varmamız gerek. İnlerine gireceğiz diye bir sözüm var ya şimdi toptan inlerine gireceğiz" demişti.







Habertürk yayınına konuk olan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklanacak kararla ilgili "Sıkı yönetim değil, öyle İstiklal Mahkemesi falan da değil" diye konuştu. Canikli açıklanacak kararla 'istikrarsızlık kaynağını besleyen yapının daha etkili biçimde temizleneceğini' ifade etti ve "Tamamen anayasal, yasal yetkilerin kullanılacağı bir durum ortaya çıkacak" dedi.